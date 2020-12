Manuel Agnelli commenta l’esibizione di N.A.I.P. “Hai le palle di titanio” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) N.A.I.P. sorprende tutti e durante il sesto live di X Factor 2020 si esibisce con il brano di uno dei giudici: “Milano Circonvallazione Esterna”. Un vero e proprio suicidio quello di N.A.I.P., concorrente della 14esima edizione di X Factor, che decide di giocarsi la semifinale esibendosi con una canzone degli Afterhours, la nota band di L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 9 dicembre 2020) N.A.I.P. sorprende tutti e durante il sesto live di X Factor 2020 si esibisce con il brano di uno dei giudici: “Milano Circonvallazione Esterna”. Un vero e proprio suicidio quello di N.A.I.P., concorrente della 14esima edizione di X Factor, che decide di giocarsi la semifinale esibendosi con una canzone degli Afterhours, la nota band di L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

VanityFairIt : Un'istantanea di Manuel Agnelli che bacchetta i giudici che hanno criticato i Little Pieces of Marmelade. #XF2020 - fisco24_info : 'X Factor', giudici in gioco per il gran finale : Domani la sfida tra Blind con Emma, Casadilego con Hell Raton, L… - rockolpoprock : X Factor 2020, Manuel Agnelli: 'Se vendiamo tonnellate di merda il mercato non diventerà mai florido'… - RADIOEFFEITALIA : Calibro 35 - Ragazzo di strada (feat. Manuel Agnelli) - 28G2014 : RT @ale_swann: “Non sei meno vivo se sei infelice” cit. Manuel Agnelli #XF2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Agnelli Manuel Agnelli: "Con John Lennon morì il coraggio e la libertà di mettersi in pericolo per le proprie idee" L'HuffPost X Factor, la finale con i Negramaro e Madame

I quattro finalisti di X Factor 2020 sono pronti a darsi battaglia per l'ultimo round, in onda il 10 dicembre alle 21.15 su Sky Uno e in simulcast su Tv8 e Now Tv, che avrà come superospiti i Negramar ...

X Factor 2020, la finale: giovedi' 10 dicembre su Sky. Ospiti i Negramaro con un feat esclusivo con Madame

Era la fine di ottobre quando i dodici migliori artisti di questa stagione hanno provato l’emozione di calcare per la prima volta il palco di X Factor 2020. Ora, dopo settimane di prove e performance ...

I quattro finalisti di X Factor 2020 sono pronti a darsi battaglia per l'ultimo round, in onda il 10 dicembre alle 21.15 su Sky Uno e in simulcast su Tv8 e Now Tv, che avrà come superospiti i Negramar ...Era la fine di ottobre quando i dodici migliori artisti di questa stagione hanno provato l’emozione di calcare per la prima volta il palco di X Factor 2020. Ora, dopo settimane di prove e performance ...