Lite Gasperini-Papu Gomez, l'attaccante: "continuate a parlare" [FOTO] (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non si placano le voci in casa Atalanta sulla Lite tra il tecnico Gasperini e l'attaccante Papu Gomez. I nerazzurri sono reduci dall'entusiasmante qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, il club italiano ha vinto in trasferta contro l'Ajax con il risultato di 0-1. Si era parlato addirittura di dimissioni dell'allenatore al termine della partita, l'eventualità è stata smentita dal diretto interessato. Il post del Papu Gomez Anche il Papu Gomez ha deciso di affrontare l'argomento con un post pubblicato sul profilo Instagram. "continuate a parlare che noi continuiamo a fare la storia di questa società". Per adesso la situazione sembra essersi sistemata, l'Atalanta non può permettersi di rovinare la ...

