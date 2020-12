La ragazza che canta la propria sorte in mezzo al mare (Di giovedì 10 dicembre 2020) Karen Köhler, insieme alla scrittura, pratica anche la professione di attrice. Nella cifra stilistica del suo esordio letterario questa sua natura di interprete orale, di cantrice di parole emerge in modo netto e sontuoso. Guanda, nella curata traduzione di Margherita Belardetti, pubblica L’Isola di Altrove (pp. 468, euro 19) uscito in Germania l’anno scorso. La protagonista della storia è una ragazza, di cui non si conosce il nome finché gliene verrà dato uno per amore. La giovane, orfana adottata dal … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 10 dicembre 2020) Karen Köhler, insieme alla scrittura, pratica anche la professione di attrice. Nella cifra stilistica del suo esordio letterario questa sua natura di interprete orale, di cantrice di parole emerge in modo netto e sontuoso. Guanda, nella curata traduzione di Margherita Belardetti, pubblica L’Isola di Altrove (pp. 468, euro 19) uscito in Germania l’anno scorso. La protagonista della storia è una, di cui non si conosce il nome finché gliene verrà dato uno per amore. La giovane, orfana adottata dal … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

