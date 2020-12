Inter fuori dall'Europa: il fallimento di Conte (Di giovedì 10 dicembre 2020) Niente biscotto e niente miracolo. Niente di niente. L'Inter si schianta sulla difesa dello Shakhtar Donetsk e sulle proprie debolezze e per il terzo anno di fila chiude ai gironi l'avventura in Champions League con l'aggravante questa volta di averlo fatto da ultima nel gruppo (quindi senza la scappatoia dell'Europa Lague), contro avversarie non trascendentali compreso il Real Madrid e, soprattutto, facendosi scivolare via la situazione, partita dopo partita. L'Inter esce con pieno merito. Inutile che si ragioni intorno a pali, traverse, episodi arbitrali, infortuni e Covid: anche le altre hanno avuto i loro problemi e sono state capaci di affrontarli e superarli con coerenza. Conte no e il fallimento europeo nella stagione che doveva segnare la salita di un altro gradino nel progetto è prima di tutto ... Leggi su panorama (Di giovedì 10 dicembre 2020) Niente biscotto e niente miracolo. Niente di niente. L'si schianta sulla difesa dello Shakhtar Donetsk e sulle proprie debolezze e per il terzo anno di fila chiude ai gironi l'avventura in Champions League con l'aggravante questa volta di averlo fatto da ultima nel gruppo (quindi senza la scappatoia dell'Lague), contro avversarie non trascendentali compreso il Real Madrid e, soprattutto, facendosi scivolare via la situazione, partita dopo partita. L'esce con pieno merito. Inutile che si ragioni intorno a pali, traverse, episodi arbitrali, infortuni e Covid: anche le altre hanno avuto i loro problemi e sono state capaci di affrontarli e superarli con coerenza.no e ileuropeo nella stagione che doveva segnare la salita di un altro gradino nel progetto è prima di tutto ...

