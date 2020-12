Il mistero di Pierpaolo Dionisi, scomparso a Bruxelles da 2 anni (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Del 36enne teatino partito per il Belgio per lavoro, non si hanno più notizie dal luglio 2019. La famiglia lancia appelli disperati. Pierpaolo Dionisi è partito da Chieti Scalo il 31 gennaio 2019 alla volta di Bruxelles, città nella quale aveva trovato un lavoro stabile. Dopo qualche mese, i contatti con l’uomo si sono fatti sempre più radi, fino a scomparire completamente nel nulla. La sua famiglia è disperata, vuole sapere se sta bene e per questo ha fatto un appello pubblico anche al programma di Rai Tre “Chi l’ha visto?” condotto da Federica Sciarelli. Leggi anche -> Covid, uno studio: bambino positivo a Milano già a novembre 2019 Il mistero della scomparsa di Pierpaolo Dionisi “Vorremmo solo sapere se sta bene. È un dolore troppo grande, temiamo che gli sia ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Del 36enne teatino partito per il Belgio per lavoro, non si hanno più notizie dal luglio 2019. La famiglia lancia appelli disperati.è partito da Chieti Scalo il 31 gennaio 2019 alla volta di, città nella quale aveva trovato un lavoro stabile. Dopo qualche mese, i contatti con l’uomo si sono fatti sempre più radi, fino a scomparire completamente nel nulla. La sua famiglia è disperata, vuole sapere se sta bene e per questo ha fatto un appello pubblico anche al programma di Rai Tre “Chi l’ha visto?” condotto da Federica Sciarelli. Leggi anche -> Covid, uno studio: bambino positivo a Milano già a novembre 2019 Ildella scomparsa di“Vorremmo solo sapere se sta bene. È un dolore troppo grande, temiamo che gli sia ...

