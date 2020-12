I pieni poteri di Conte/ 'Domani': "Recovery e fondi per il Sud, tutto con un Dpcm" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I fondi IN MANO AL PREMIER Conte Entrando nel dettaglio del piano-Conte, al comma 12 del primo articolo del decreto sul Recovery Plan il quotidiano "Domani" riporta lo stralcio tecnico, « la ... Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 9 dicembre 2020) IIN MANO AL PREMIEREntrando nel dettaglio del piano-, al comma 12 del primo articolo del decreto sulPlan il quotidiano "" riporta lo stralcio tecnico, « la ...

lucianonobili : Boschi: «Il governo rischia la rottura? Spero di no, ma temo di sì. Non diamo i pieni poteri a Conte»… - ItaliaViva : Abbiamo impedito i pieni poteri a Salvini, non per consegnarli nelle mani di Conte. Fin qui si è governato con i Dp… - ItaliaViva : Abbiamo fatto nascere questo governo per evitare pieni poteri a Salvini, di certo ora non siamo disponibili a darli… - Amos8125 : @Desmondo90 @giadif @stefanol2006 @VoceIddio Cmq mo nn posso passare tutta la mattina a rispondere. Datemi i pieni… - silviamatt64 : RT @P_M_1960: Oramai questo è proprio partito. La casa di riposo che lo ospita dice che vuole anche li i pieni poteri e che per lui la fam… -