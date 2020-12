Hugo Maradona: «Diego non parlava mai dei suoi problemi, ha portato i segreti con sé» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sul Corriere della Sera un’intervista a Hugo Maradona, fratello di Diego. Racconta l’ultima telefonata ricevuta dal Pibe de Oro, alle 3 del mattino del 22 novembre, tre giorni prima di morire. Una telefonata scherzosa, dice, in cui hanno parlato del più e del meno. Anche se l’orario non era dei più normali. «La sua solita voce divertita. Ha chiesto come stavo, se avevo bisogno di qualcosa. Mi ha tenuto sveglio per quasi mezz’ora a raccontargli le partite di calcio che non aveva potuto vedere. “Mi manca il calcio”, ha detto. Tempo qualche giorno, mi rimetto in forma e torno alla mia vita. Gli ho chiesto quando sarebbe tornato in Italia, e lui: vediamo, magari per Natale». Diego era sereno. «Se Diego quella notte fosse stato sofferente avrebbe fatto di tutto per non farmene accorgere. Lui era così, non ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sul Corriere della Sera un’intervista a, fratello di. Racconta l’ultima telefonata ricevuta dal Pibe de Oro, alle 3 del mattino del 22 novembre, tre giorni prima di morire. Una telefonata scherzosa, dice, in cui hanno parlato del più e del meno. Anche se l’orario non era dei più normali. «La sua solita voce divertita. Ha chiesto come stavo, se avevo bisogno di qualcosa. Mi ha tenuto sveglio per quasi mezz’ora a raccontargli le partite di calcio che non aveva potuto vedere. “Mi manca il calcio”, ha detto. Tempo qualche giorno, mi rimetto in forma e torno alla mia vita. Gli ho chiesto quando sarebbe tornato in Italia, e lui: vediamo, magari per Natale».era sereno. «Sequella notte fosse stato sofferente avrebbe fatto di tutto per non farmene accorgere. Lui era così, non ...

