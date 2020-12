Hera | Tommasi di Vignano | “Il Covid è una sfida a trovare soluzioni per il futuro”

Leggi su dire

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) BOLOGNA – “Questa emergenza è stata e continua ad essere, un forte banco di prova ma ci fornirà preziose indicazioni per il domani“. Lo assicura Tomaso Tommasi di Vignano, presidente esecutivo del gruppo Hera e del comitato di coordinamento Heracademy, aprendo oggi pomeriggio i lavori del convegno online “Ritorno al futuro: le nuove frontiere per persone, imprese e sistemi industriali”. La multiutility, sotto la sua insegna Heracademy, lo realizza a Bologna per ‘resistere’ nell’anno del Covid, dopo il picco della seconda ondata, e in realtà ben oltre.