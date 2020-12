Governo: domani pomeriggio Cdm, Conte a Bruxelles (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Si terrà domani pomeriggio, a quanto si apprende, un Consiglio dei ministri, ma la riunione dovrebbe essere incentrata sulle scadenze ordinarie, non dunque sul Recovery Fund. Tanto più che il premier Giuseppe Conte non prenderà parte alla riunione: il presidente del Consiglio partirà in mattinata per Bruxelles, alla volta del Consiglio europeo. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Si terrà, a quanto si apprende, un Consiglio dei ministri, ma la riunione dovrebbe essere incentrata sulle scadenze ordinarie, non dunque sul Recovery Fund. Tanto più che il premier Giuseppenon prenderà parte alla riunione: il presidente del Consiglio partirà in mattinata per, alla volta del Consiglio europeo.

borghi_claudio : E questo? Questo che puntava a dito i 'traditori della patria che avevano votato il MES? Cosa gli diciamo a questo?… - lucianonobili : “Se domani dovesse succedere qualcosa in Aula che mette a repentaglio la vita del governo non dovete cercare… - Palazzo_Chigi : Il Consiglio dei Ministri è convocato domani, mercoledì 2 dicembre, alle ore 21 a Palazzo Chigi. Qui l'ordine del g… - iostoconGiorgia : RT @MauroGiubileo: I traditori del @Mov5Stelle hanno firmato la nostra condanna. Vi invito ad andare a vedere cosa avvenne in #Grecia 6 ann… - a70199617 : RT @GiancarloCanc: Il @Mov5Stelle domani risponderà responsabilmente per il #MES e per l’organizzazione del #governo sull’utilizzo del #Rec… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo domani Consiglio dei ministri sul Recovery plan rinviato: si aspetta il voto di domani al Senato sul Mes Corriere della Sera Governo: domani pomeriggio Cdm, Conte a Bruxelles

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Si terrà domani pomeriggio, a quanto si apprende, un Consiglio dei ministri, ma la riunione dovrebbe essere incentrata sulle scadenze ordinarie, non dunque sul Recovery Fund ...

Mes, i cinquestelle salvano Conte ma sul Recovery governo a rischio

Oggi il Senato vota le risoluzioni sul Mes su cui tanto il governo ha fibrillato: ma si avvicina Natale e torna il “pacchetto”. Il lodo Lezzi - che sembra accontentare tutta ...

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Si terrà domani pomeriggio, a quanto si apprende, un Consiglio dei ministri, ma la riunione dovrebbe essere incentrata sulle scadenze ordinarie, non dunque sul Recovery Fund ...Oggi il Senato vota le risoluzioni sul Mes su cui tanto il governo ha fibrillato: ma si avvicina Natale e torna il “pacchetto”. Il lodo Lezzi - che sembra accontentare tutta ...