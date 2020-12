Giustizia | senatori Pd | ' va ripristinato vitalizio a Ottaviano Del Turco' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Delè un uomo gravemente ammalato. Ha un tumore, l'Alzheimer e il Parkinson. Non può perciò che suscitare profondo sgomento la decisione di privarlo delassunta alcuni giorni fa dal Consiglio di Presidenza del Senato". Lo chiedono iPd Dario Parrini, presidente della commissione Affari Costituzionali, Andrea Marcucci, presidente del gruppo dem e Gianni Pittella, vicepresidente. "Prim'ancora che della vicenda si occupino la Commissione Contenziosa e il Consiglio di Garanzia in sede di valutazione di eventuali ricorsi interni, stringenti ragioni di umanità e di equità impongono che non si lasci niente di intentato allo scopo di sospendere gli effetti della delibera: riteniamo indispensabile trovare modo di considerare l'esistenza di serissimi problemi di ...