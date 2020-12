Covid, studio rivela: “Rischio terapia intensiva triplo nei maschi” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Secondo uno studio della University of Cape Town, nei pazienti di Covid maschi il rischio di terapia intensiva è triplo rispetto alle donne Il Covid continua ad essere preoccupante in tutto il mondo. I numeri relativi a nuovi casi ed infezioni giornaliere sono altissimi, tanto che i vari governi nazionali stanno varando norme ancor più L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Secondo unodella University of Cape Town, nei pazienti dimaschi il rischio dirispetto alle donne Ilcontinua ad essere preoccupante in tutto il mondo. I numeri relativi a nuovi casi ed infezioni giornaliere sono altissimi, tanto che i vari governi nazionali stanno varando norme ancor più L'articolo proviene da Inews.it.

Piergiulio58 : Covid, a Milano già a dicembre 2019: studio su caso bimbo. - Nicola_Firenze : RT @RaiNews: Aveva i sintomi del morbillo e invece era Covid-19, solo che ancora non lo si poteva immaginare perchè era il primo dicembre d… - rekotc : RT @RaiNews: Aveva i sintomi del morbillo e invece era Covid-19, solo che ancora non lo si poteva immaginare perchè era il primo dicembre d… - initlabor : RT @RaiNews: Aveva i sintomi del morbillo e invece era Covid-19, solo che ancora non lo si poteva immaginare perchè era il primo dicembre d… - infoitsalute : Covid, a Milano già a dicembre 2019: studio su caso bimbo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid studio Covid, lo studio: 'spia' nel sangue può predire gravità Adnkronos Coronavirus: a Milano già a inizio dicembre 2019, studio su caso bimbo

(Adnkronos Salute) - Covid-19 era già a Milano già all'inizio di dicembre 2019. Il virus circolava e la 'prova regina' è nel tampone di un bambino, raccolto in quei giorni, circa 3 mesi prima del ...

Covid e Natale, a Napoli parte la tombola a distanza: l’iniziativa solidale

“Nello studio televisivo messo a disposizione dai Fratelli Roscico – chiarisce Capitan Picone – ci sarà la ‘chiamata’ dei numeri, animata da me e la mia compagna Giuseppina Andelora ‘Perzechella’, ...

(Adnkronos Salute) - Covid-19 era già a Milano già all'inizio di dicembre 2019. Il virus circolava e la 'prova regina' è nel tampone di un bambino, raccolto in quei giorni, circa 3 mesi prima del ...“Nello studio televisivo messo a disposizione dai Fratelli Roscico – chiarisce Capitan Picone – ci sarà la ‘chiamata’ dei numeri, animata da me e la mia compagna Giuseppina Andelora ‘Perzechella’, ...