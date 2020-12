Covid, Robert Gallo: “La pandemia non finirà nel 2021” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Cristina Martelli Il 2020 è stato l’anno della pandemia di coronavirus; il 2021, con l’arrivo del vaccino, dovrebbe arginare la gravità dei suoi effetti ma per Robert Gallo non è detto che finirà. In un’intervista dell’Adnkronos, il direttore dell’Institute of Human Virology presso la University of Maryland ha dichiarato: “Non sono assolutamente sicuro che finirà nel 2021, mi aspetto che in alcune parti del mondo ancora ci saranno numeri di contagi ampi“. Robert Gallo, il parere sul vaccino anti-Covid Il vaccino, le cui dosi sono già state somministrate per la prima volta nel Regno Unito, rappresenta il nodo centrale nella lotta alla pandemia. Roberto Gallo ha assicurato: “Mi vaccinerò, ma sul ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Cristina Martelli Il 2020 è stato l’anno delladi coronavirus; il 2021, con l’arrivo del vaccino, dovrebbe arginare la gravità dei suoi effetti ma pernon è detto che. In un’intervista dell’Adnkronos, il direttore dell’Institute of Human Virology presso la University of Maryland ha dichiarato: “Non sono assolutamente sicuro chenel 2021, mi aspetto che in alcune parti del mondo ancora ci saranno numeri di contagi ampi“., il parere sul vaccino anti-Il vaccino, le cui dosi sono già state somministrate per la prima volta nel Regno Unito, rappresenta il nodo centrale nella lotta allaha assicurato: “Mi vaccinerò, ma sul ...

