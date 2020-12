Covid: in calo i pazienti ricoverati con sintomi (-428) e in terapia intensiva (-25). DATI (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 9 dicembre, i ricoverati con sintomi sono 29.653 (-428), mentre le persone in terapia intensiva sono 3.320 (-25), con 152 nuovi ingressi. Sono 12.756 i nuovi contagiati (ieri 14.842), su 118.475 tamponi processati (ieri 149.232). La percentuale di positivi sale al 10,76% (ieri 9,9%). I decessi legati al coronavirus in Italia sono in tutto 61.739, con 499 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 634). I casi dall’inizio della pandemia sono 1.770.149 Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 9 dicembre, iconsono 29.653 (-428), mentre le persone insono 3.320 (-25), con 152 nuovi ingressi. Sono 12.756 i nuovi contagiati (ieri 14.842), su 118.475 tamponi processati (ieri 149.232). La percentuale di positivi sale al 10,76% (ieri 9,9%). I decessi legati al coronavirus in Italia sono in tutto 61.739, con 499 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 634). I casi dall’inizio della pandemia sono 1.770.149

