Conte | ' Riforma del Mes | la ratifica è responsabilità delle Camere' | L' appello alla maggioranza | ' Serve coesione per battersi in Ue'

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sulladel Mes 'resta lasulla' del trattato. A chiarirlo è il premier Giuseppenelle comunicazioniCamera in vista del Consiglio Ue , ...

LegaSalvini : ?? CLAUDIO BORGHI RISPONDE AL PREMIER CONTE SULLA RIFORMA DEL MES - DOscarLancini : 'Votatelo o salta l’accordo sul #RecoveryFund' Telefonate al Governo da parte di Merkel e Von der Leyen per assicur… - borghi_claudio : Che sia chiaro, la riforma del MES andò avanti anche quando eravamo anche noi al governo, ma lì fu colpa di conte c… - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Conte: 'Riforma del Mes, la ratifica è responsabilità delle Camere' #mes - Paolo_Gambarini : La riforma del MES è frutto di un negoziato a livello europeo (con contributo nullo da parte dell’Italia) e oggi la… -

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Rimane urgente una soluzione che, dando attuazione all'accordo di luglio, superi il veto ungherese e polacco e consenta il tempestivo avvio di Next Generation Eu e il piano ...Condividi questo articolo:Roma, 9 dic. (Adnkronos) – “A furia di compromessi al ribasso, la maggioranza finirà solo per perdere tempo e far perdere all’Italia la straordinaria occasione del ‘Next Gene ...