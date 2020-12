Conte, l’Ue e il Mes. Parla Rospi (Popolo Protagonista) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Storie diverse, periodi diversi, uomini diversi”. Gianluca Rospi, deputato del Gruppo Misto, già nel Movimento Cinque Stelle, sgombra il campo dagli equivoci: “Non stiamo rifondando Ndc”. E allora cos’è Popolo Protagonista, il nuovo partito di centro e cattolico che ha creato con tanto di firma dal notaio? E come si muoveranno i suoi in Parlamento su Mes, Recovery Fund e Giuseppe Conte? Rospi, perché creare ora un nuovo partito? Perché riteniamo che i vecchi partiti abbiano perso credibilità e propulsione. Noi ripartiamo dai valori e proponiamo un progetto politico che crede ne valori del popolarismo europeo ed italiano ma soprattutto nella centralità della persona. Negli ultimi anni c’è stato un impoverimento culturale e politico senza precedenti della classe dirigente. Questo lo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Storie diverse, periodi diversi, uomini diversi”. Gianluca, deputato del Gruppo Misto, già nel Movimento Cinque Stelle, sgombra il campo dagli equivoci: “Non stiamo rifondando Ndc”. E allora cos’è, il nuovo partito di centro e cattolico che ha creato con tanto di firma dal notaio? E come si muoveranno i suoi inmento su Mes, Recovery Fund e Giuseppe, perché creare ora un nuovo partito? Perché riteniamo che i vecchi partiti abbiano perso credibilità e propulsione. Noi ripartiamo dai valori e proponiamo un progetto politico che crede ne valori del popolarismo europeo ed italiano ma soprattutto nella centralità della persona. Negli ultimi anni c’è stato un impoverimento culturale e politico senza precedenti della classe dirigente. Questo lo ...

