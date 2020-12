Ciampi: Mattarella, 'centrali impegno per coesione Italia e integrazione europea' (2) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Adnkronos) - "L'idea di Patria -dice ancora il Presidente della Repubblica- era per lui intimamente connessa ai principi della Costituzione e della forma repubblicana dello Stato. La sua formazione e la sua cultura gli hanno consentito di cogliere, sin da giovane, quel filo che univa gli ideali del Risorgimento al sacrificio degli Italiani nella Grande Guerra e, poi, ai valori della Resistenza e della lotta di Liberazione". "Nella sua attività di governo e prima alla guida della Banca d'Italia ha recato la visione di una democrazia economica e politica ispirata alla tutela delle ragioni di equità sociale, in cui corpi intermedi e forze sindacali e imprenditoriali fossero chiamati al dialogo in funzione del bene comune. Valori ed esperienze che hanno nutrito il magistero civile del suo mandato presidenziale. La lezione di vita di Carlo Azeglio ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Adnkronos) - "L'idea di Patria -dice ancora il Presidente della Repubblica- era per lui intimamente connessa ai principi della Costituzione e della forma repubblicana dello Stato. La sua formazione e la sua cultura gli hanno consentito di cogliere, sin da giovane, quel filo che univa gli ideali del Risorgimento al sacrificio deglini nella Grande Guerra e, poi, ai valori della Resistenza e della lotta di Liberazione". "Nella sua attività di governo e prima alla guida della Banca d'ha recato la visione di una democrazia economica e politica ispirata alla tutela delle ragioni di equità sociale, in cui corpi intermedi e forze sindacali e imprenditoriali fossero chiamati al dialogo in funzione del bene comune. Valori ed esperienze che hanno nutrito il magistero civile del suo mandato presidenziale. La lezione di vita di Carlo Azeglio ...

(Adnkronos) - "L'idea di Patria -dice ancora il Presidente della Repubblica- era per lui intimamente connessa ai principi della Costituzione e della forma repubblicana dello Stato. La sua formazione e ...

