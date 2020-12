Blitz antidroga ai Castelli romani: coinvolti anche i fratelli Bianchi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’operazione antidroga dei carabinieri ai Castelli romani ha portato all’arresto di sei persone, tra cui i fratelli Bianchi, già in carcere per l’omicidio di Willy Monteiro. Blitz antidroga ai Castelli romani: i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno avviato questa mattina l’operazione che prevede l’esecuzione di un’ordinanza cautelare in carcere nei confronti di sei persone. Tra i destinatari del provvedimento vi sono anche i due fratelli Bianchi, già dietro le sbarre per aver ucciso il giovane Willy Duarte Monteiro lo scorso 6 settembre a Colleferro. L’ordinanza è stata emessa dal Gip presso il Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura della ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’operazionedei carabinieri aiha portato all’arresto di sei persone, tra cui i, già in carcere per l’omicidio di Willy Monteiro.ai: i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno avviato questa mattina l’operazione che prevede l’esecuzione di un’ordinanza cautelare in carcere nei confronti di sei persone. Tra i destinatari del provvedimento vi sonoi due, già dietro le sbarre per aver ucciso il giovane Willy Duarte Monteiro lo scorso 6 settembre a Colleferro. L’ordinanza è stata emessa dal Gip presso il Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura della ...

