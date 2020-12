Arresto per droga per i fratelli Bianchi: a capo di un gruppo di lottatori di arti marziali, gestivano loro le spedizioni punitive (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Si aggiungono nuove accuse per i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, in carcere per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte e ora tra i sei arrestati di un’operazione antidroga dei carabinieri ai Castelli romani. I due si trovano già in carcere dopo il brutale pestaggio avvenuto a Colleferro, in provincia di Roma, lo scorso 6 settembre, ai danni del 21enne di origini capoverdiane. Dopo due anni di indagine da parte della procura di Velletri ora la nuova accusa. I due avrebbero svolto una vera e propria opera di coordinamento dell’attività di spaccio, impartendo precise indicazioni ai vari complici e imponendo regole rigide agli acquirenti della piazza. Secondo quanto riportato dagli investigatori tutti sapevano «che bisognava pagare nei tempi e nei modi stabiliti» e tutti erano consapevoli che «in caso contrario, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Si aggiungono nuove accuse per iGabriele e Marco, in carcere per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte e ora tra i sei arrestati di un’operazione antidei carabinieri ai Castelli romani. I due si trovano già in carcere dopo il brutale pestaggio avvenuto a Colleferro, in provincia di Roma, lo scorso 6 settembre, ai danni del 21enne di originiverdiane. Dopo due anni di indagine da parte della procura di Velletri ora la nuova accusa. I due avrebbero svolto una vera e propria opera di coordinamento dell’attività di spaccio, impartendo precise indicazioni ai vari complici e imponendo regole rigide agli acquirenti della piazza. Secondo quanto riportato dagli investigatori tutti sapevano «che bisognava pagare nei tempi e nei modi stabiliti» e tutti erano consapevoli che «in caso contrario, ...

