Al Camp Nou la Juve annienta il Barca 3 a 0 e prima nel girone. Lazio agli ottavi. Oggi Inter e Atalanta (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Una missione quasi impossibile, realizzata.. e una missione più che possibile a un pelo dall'irrealizzabilità. Mission impossible sembrava quella della Juventus sul Campo del Barcellona inviolato in ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Una missione quasi impossibile, realizzata.. e una missione più che possibile a un pelo dall'irrealizzabilità. Mission impossible sembrava quella dellantus sulo del Barcellona inviolato in ...

