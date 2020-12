“Un amore malato: perché l’ho lasciato”. Elisabetta Gregoraci fuori dal GF Vip, tutta la verità mai detta prima sull’ex (Di martedì 8 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci è uscita definitivamente dalla casa del ‘Grande Fratello Vip’ nella serata del 7 dicembre, quando c’è stata la diretta con Alfonso Signorini. L’ormai ex gieffina ha fatto alcuni racconti molto duri in studio, nel momento in cui è stata intervistata dal padrone di casa. Ha innanzitutto negato una relazione con Mino Magli: “Con questo signore ho avuto dei problemi già 20 anni fa. Era amico della mia famiglia e ti dico che ha fatto delle cose schifose”, ha esordito. Poi l’ex moglie di Flavio Briatore ha continuato: “Pensa che quando mia madre era malata – era un suo amico – veniva sotto casa con delle pizze e chiamava i fotografi. Faceva le scenette al supermercato. Già 15 anni fa ebbi dei problemi, pur di guadagnare pochi € ha fatto qualsiasi cosa”. Fortunatamente, prima di andare via dal programma, ha anche vissuto ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 8 dicembre 2020)è uscita definitivamente dalla casa del ‘Grande Fratello Vip’ nella serata del 7 dicembre, quando c’è stata la diretta con Alfonso Signorini. L’ormai ex gieffina ha fatto alcuni racconti molto duri in studio, nel momento in cui è stata intervistata dal padrone di casa. Ha innanzitutto negato una relazione con Mino Magli: “Con questo signore ho avuto dei problemi già 20 anni fa. Era amico della mia famiglia e ti dico che ha fatto delle cose schifose”, ha esordito. Poi l’ex moglie di Flavio Briatore ha continuato: “Pensa che quando mia madre era malata – era un suo amico – veniva sotto casa con delle pizze e chiamava i fotografi. Faceva le scenette al supermercato. Già 15 anni fa ebbi dei problemi, pur di guadagnare pochi € ha fatto qualsiasi cosa”. Fortunatamente,di andare via dal programma, ha anche vissuto ...

vladiluxuria : Succede che un gay si innamori di un etero: amore che ovviamente non può essere corrisposto. Ma un vero uomo è colu… - CottarelliCPI : Lucio Perrone, rapper di 30 anni, con un disco sta raccogliendo fondi per aiutare sua mamma malata di Parkinson. Br… - matteosalvinimi : Prato, Ivo e Livia - lui 93enne, lei 88enne - hanno mandato questa foto ai figli con la bella notizia di essere in… - CircusRedTicket : RT @MorenaAlmanno: L'incanto è un gesto d'amore imprevisto. - invisibile89 : RT @Nabigo2: La vita a volte percorre strade che l’amore si rifiuta di seguire. Piangere - di nascosto - nel letto la notte non è un segno… -

Ultime Notizie dalla rete : “Un amore Natale gourmet: confezioni d'autore per Callipo disegnate da Antonio Aricò Fortune Italia