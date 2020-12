Semak | “Mi prendo le responsabilità di questa eliminazione | ma abbiamo dato tutto quello che avevamo”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 8 dicembre 2020) Sergei, tecnico dello Zenit, ha analizzato così la sconfitta per 2-1 contro il Borussia Dortmund:“Io e il mio staff ci prendiamo ledi, dei risultati. Però noiprovato a dareciò che avevamo, faremo esperienza diChampions: siamo stati eliminati eavuto dei problemi, è evidente, ma lavoreremo per migliorare ancora. È inutile piangersi addosso, ci sono tante partite da giocare ora, durante la sosta ragioneremo con calma per arrivare ai risultati”. Foto: Twitter ufficiale Zenit L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.