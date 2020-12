Sassuolo Benevento: probabili formazioni e Tv (Di martedì 8 dicembre 2020) Il campionato torna in campo venerdì sera e l’anticipo è un interessante Sassuolo Benevento. Prima gara dell’undicesima giornata della Serie A 2020/21. Si gioca alle 20.45 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Come arrivano le squadre? Periodo a corrente alternata per il Sassuolo. I neroverdi di De Zerbi non vincono da due giornate. L’ultima vittoria risale al 22 novembre contro l’Hellas Verona. Uno 0-2 firmato Berardi e Boga. Poi contro l’Inter è arrivata una sonora sconfitta (0-3) e infine lo 0-0 contro la Roma di Fonseca. Tuttavia la posizione in classifica è positiva: quinto posto con 19 punti, venti gol fatti e dodici subiti. Buon momento di forma per le “Streghe”. La truppa di Inzaghi nelle ultime tre gare ha rimediato cinque punti: tre contro la Fiorentina, uno contro la Juventus e l’ultimo contro il Parma. Forse ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 8 dicembre 2020) Il campionato torna in campo venerdì sera e l’anticipo è un interessante. Prima gara dell’undicesima giornata della Serie A 2020/21. Si gioca alle 20.45 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Come arrivano le squadre? Periodo a corrente alternata per il. I neroverdi di De Zerbi non vincono da due giornate. L’ultima vittoria risale al 22 novembre contro l’Hellas Verona. Uno 0-2 firmato Berardi e Boga. Poi contro l’Inter è arrivata una sonora sconfitta (0-3) e infine lo 0-0 contro la Roma di Fonseca. Tuttavia la posizione in classifica è positiva: quinto posto con 19 punti, venti gol fatti e dodici subiti. Buon momento di forma per le “Streghe”. La truppa di Inzaghi nelle ultime tre gare ha rimediato cinque punti: tre contro la Fiorentina, uno contro la Juventus e l’ultimo contro il Parma. Forse ...

