Messa martedì 8 dicembre Immacolata in tv: programma, orari, canale e diretta streaming (Di martedì 8 dicembre 2020) Il programma, gli orari e le informazioni sulla Santa Messa e del rosario nella giornata di martedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Primo appuntamento su Rai Uno alle ore 10:50, verrà celebrata la Messa in diretta su Rai Uno, seguito dalla recita dell’Angelus da parte di Papa Francesco. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8, 10 e 19. diretta streaming invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, ... Leggi su sportface (Di martedì 8 dicembre 2020) Il, glie le informazioni sulla Santae del rosario nella giornata di, giorno dell’Concezione. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Primo appuntamento su Rai Uno alle ore 10:50, verrà celebrata lainsu Rai Uno, seguito dalla recita dell’Angelus da parte di Papa Francesco. Presente anche lasu Rai Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8, 10 e 19.invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, ...

zazoomblog : Messa martedì 8 dicembre Immacolata in tv: programma orari canale e diretta streaming - #Messa #martedì #dicembre… - zazoomblog : Messa Immacolata in tv oggi martedì 8 dicembre su Rai Uno: canale orari e streaming - #Messa #Immacolata #martedì… - aliabilityy : Madonna ero convintissima fosse domenica oggi e mi sono messa a vedere gli orari della serie a per poi accorgermi che è martedì - rosvita51043111 : RT @TridentinaNapol: Napoli, Basilica di San Paolo Maggiore, martedí 8 dicembre 2020, festa dell’Immacolata Concezione, ore 18.00: S. Messa… - CiaoKarol : ?? LIVE TV dalle h. 10.30 Santa Messa del Cardinale Comastri dalla Basilica Vaticana -

Ultime Notizie dalla rete : Messa martedì Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera