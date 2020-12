Maradona | Boscotrecase rende omaggio al campione somparso | megadipinto in Piazza Sant’Anna

Leggi su ildenaro

(Di martedì 8 dicembre 2020) Unalto più di tre metri, con un’espressione inedita, pieno di capelli e con lo scudetto sul petto. È stato realizzato dal boschese Raffaele Cirillo, classe 1976 e artista di professione. L’opera è stata messa in piedi in, e per completarla, anche con vento e pioggia, ci sono voluti più di dieci giorni. L’iniziativa è partita in modo spontaneo, due chiacchiere tra amici che, colpiti dalla scomparsa di, hanno sentito il bisogno di omaggiarlo, portando un pezzo di storia nel loro paese. La fase organizzativa è stata gestita da pochi ragazzi, ma l’amore verso ilargentino si è fortemente manifestato nella partecipazione generale di gran parte della popolazione. In tanti, non solo tifosi del Napoli, hanno deciso di ...