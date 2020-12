Maltempo: Zaia, 'riportare competenze Mose in capo a sindaco Venezia' (Di martedì 8 dicembre 2020) Milano, 8 dic. (Adnkronos) - Quella del Mose "è una partita distante dalla Regione, bisogna riportare queste competenze in capo a sindaco di Venezia", Luigi Brugnaro. Lo dice il governatore del veneto, Luca Zaia, durante 'Cartabianca', a proposito del mancato innalzamento delle dighe. "E' l'autorità che vede la Laguna, la conosce", aggiunge. Tutto il Veneto in questi giorni è stato colpito dal Maltempo: "Abbiamo avuto centinaia di frane, calcoliamo almeno mezzo miliardo di euro di danni". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) Milano, 8 dic. (Adnkronos) - Quella del"è una partita distante dalla Regione, bisognaquesteindi", Luigi Brugnaro. Lo dice il governatore del veneto, Luca, durante 'Cartabianca', a proposito del mancato innalzamento delle dighe. "E' l'autorità che vede la Laguna, la conosce", aggiunge. Tutto il Veneto in questi giorni è stato colpito dal: "Abbiamo avuto centinaia di frane, calcoliamo almeno mezzo miliardo di euro di danni".

