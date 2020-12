Maldini su Pioli: “Ha un ruolo speciale. Con lui tutti stanno crescendo” (Di martedì 8 dicembre 2020) Il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha elogiato Stefano Pioli, allenatore rossonero. Queste le sue parole: “Pioli ha un ruolo speciale. Porta pacatezza, equilibrio, conoscenza di calcio. Porta sensibilità, però anche intensità. Dall’esterno pare un uomo pacato, ma le assicuro che Pioli è sorprendente. Sa essere un martello a modo suo. tutti con lui stanno crescendo. Con il Milan è scattata una scintilla che forse con altri club non è scattata. Difficile dire il perché ma quando giocavo percepivo la differenza fra questo e altri top club europei. Il Milan incute rispetto, forse proprio perché ha vinto e perso tanto“. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 8 dicembre 2020) Il direttore tecnico del Milan Paolo, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha elogiato Stefano, allenatore rossonero. Queste le sue parole: “ha un. Porta pacatezza, equilibrio, conoscenza di calcio. Porta sensibilità, però anche intensità. Dall’esterno pare un uomo pacato, ma le assicuro cheè sorprendente. Sa essere un martello a modo suo.con luicrescendo. Con il Milan è scattata una scintilla che forse con altri club non è scattata. Difficile dire il perché ma quando giocavo percepivo la differenza fra questo e altri top club europei. Il Milan incute rispetto, forse proprio perché ha vinto e perso tanto“. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

