L' identità irrisolta dei 5 stelle

(Di martedì 8 dicembre 2020) In un movimento quale i 5non avrei potuto starci un minuto per tante ragioni. A cominciare dalla mortificazione dell’autonomia personale e della democrazia interna. E tuttavia, al suo riguardo, ho sempre pensato tre semplici cose: 1) Merito suo o demerito dei partiti altri, se nel 2018 lo hanno votato un terzo degli italiani, con esso ci si deve ragionare; 2) Il M5S ha canalizzato un consenso che, altrove, ha preso direzioni più inquietanti, penso allo sviluppo di destre nazionaliste e populiste estreme di altri paesi europei; 3) Mai bipartitista (il bipartitismo non è congeniale alla nostra storia politica plurale), tuttavia sono persuaso che le democrazie mature si nutrono della fisiologica competizione tra alternative sull’asse destra-sinistra (diciamo pure: bipolarismo, democrazia competitiva e dell’alternanza). Mi spiego: a fronte di un centrodestra che ...