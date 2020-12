Ghost of Tsushima è il vincitore del Player's Voice ai The Game Awards (Di martedì 8 dicembre 2020) Mancano due giorni alla serata dei The Game Awards, ma intanto il prestioso Premio del Pubblico, il Player's Voice, è stato assegnato grazie ai voti arrivati online sulla piattaforma dell'evento. Dopo tre round di votazioni, a spuntarla è stata l'esclusiva PlayStation ambientata nel mito del Giappone Feudale, Ghost of Tsushima, con ben il 47% dei voti totali della fase finale, battendo il (sulla carta) favorito The Last of Us Part II (32%) e l'outsider Hades (che ha portato a casa un dignitosissimo 11%). Doom Eternal si è dovuto accontentare del 7%, mentre Marvel's Spider-Man: Miles Morales si è attestato appena al 3%. Un risultato finale molto interessante, che naturalmente ha scatenato i dibattiti e le discussioni online, sui social e sui forum. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 8 dicembre 2020) Mancano due giorni alla serata dei The, ma intanto il prestioso Premio del Pubblico, il's, è stato assegnato grazie ai voti arrivati online sulla piattaforma dell'evento. Dopo tre round di votazioni, a spuntarla è stata l'esclusiva PlayStation ambientata nel mito del Giappone Feudale,of, con ben il 47% dei voti totali della fase finale, battendo il (sulla carta) favorito The Last of Us Part II (32%) e l'outsider Hades (che ha portato a casa un dignitosissimo 11%). Doom Eternal si è dovuto accontentare del 7%, mentre Marvel's Spider-Man: Miles Morales si è attestato appena al 3%. Un risultato finale molto interessante, che naturalmente ha scatenato i dibattiti e le discussioni online, sui social e sui forum. Leggi altro...

