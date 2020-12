GF Vip | Elisabetta Gregoraci va via | ma prima un bacio ‘speciale’

Leggi su 361magazine

(Di martedì 8 dicembre 2020) I Gregorelli si sono detti addio con untimido sulle labbra E’ arrivato il momento tanto atteso da, quello di lasciare la casa del Grande Fratello Vip. La donna sarebbe dovuta andar via già venerdì scorso ma poi – su invito del conduttore – è rimasta ancora per il weekend, passando una notte nel cucurio con Pierpaolo Pretelli. Lo fa durante la 24esima puntata, lunedì 7 dicembre, madi salutare tutti, per lei l’addio dei compagni d’avventura. Così viene chiamata da Alfonso Signorini in mistery room e qui vede i video degli altri concorrenti che le fanno delle dediche. E poi le viene mostrata la foto che ritrae il primo e unicoche si è scambiata nella Casa con Pierpaolo Pretelli per gioco, in piscina, a pochi giorni dal suo ingresso nella casa di Cinecittà. Foto ...