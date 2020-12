Elisabetta Gregoraci, neanche il tempo di uscire dal GF Vip: “Ha fatto delle cose schifose” (Di martedì 8 dicembre 2020) Un filmato trasmesso nello studio del Grande Fratello Vip 5 fa indignare Elisabetta Gregoraci. Il caso dei presunti e sedicenti ex fidanzati di Elisabetta Gregoraci, da Francesco Bettuzzi, Stefano Coletti e Mino Magli, agita lo studio televisivo del Grande Fratello Vip 5. Nella puntata di ieri sera, Alfonso Signorini ha accolto la showgirl calabrese, la quale ha potuto finalmente fare chiarezza sui numerosi flirt che le sono stati attribuiti in questi mesi. (Continua..) Nello studio televisivo del Grande Fratello Vip 5, l’ex moglie di Flavio Briatore ha confermato la liaison amorosa avuta con Francesco Bettuzzi, ha indugiato su quella con Stefano Coletti e ha negato categoricamente la presunta relazione con l’imprenditore Mino Magli. Su quest’ultimo è stata irremovibile: “FRANCESCO È VERO. CON LUI È STATA ... Leggi su howtodofor (Di martedì 8 dicembre 2020) Un filmato trasmesso nello studio del Grande Fratello Vip 5 fa indignare. Il caso dei presunti e sedicenti ex fidanzati di, da Francesco Bettuzzi, Stefano Coletti e Mino Magli, agita lo studio televisivo del Grande Fratello Vip 5. Nella puntata di ieri sera, Alfonso Signorini ha accolto la showgirl calabrese, la quale ha potuto finalmente fare chiarezza sui numerosi flirt che le sono stati attribuiti in questi mesi. (Continua..) Nello studio televisivo del Grande Fratello Vip 5, l’ex moglie di Flavio Briatore ha confermato la liaison amorosa avuta con Francesco Bettuzzi, ha indugiato su quella con Stefano Coletti e ha negato categoricamente la presunta relazione con l’imprenditore Mino Magli. Su quest’ultimo è stata irremovibile: “FRANCESCO È VERO. CON LUI È STATA ...

pomeriggio5 : SONO ELISABETTA, NON LA GREGORACI La adoriamo #Pomeriggio5 - Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - itsmc17 : RT @oocgfvip5: “Sono Elisabetta, no la Gregoraci, non sono famosa.” — da #Pomeriggio5 - GretaSmara : Dopo Adriana Volpe e Andrea Denver lo dicevo, e a sto giro sotto un treno per Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pret… - Nu333 : Anche Instagram si prende gioco di me... Mi arriva la notifica 'Elisabetta Gregoraci ha appena pubblicato una stori… -