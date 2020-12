Edge: supporto ricerca nella barra laterale (Di martedì 8 dicembre 2020) Edge in base Chromium riceve il supporto alla ricerca nella barra laterale, recuperando così una delle feature maggiormente apprezzate su Edge Legacy. Edge – Reintroduzione funzione La versione in base Chromium ha dimostrato un grande potenziale vista la facilità di aggiornare e integrare differenti componenti. Con l’ultimo “aggiornamento silenzioso” progettato dal colosso di Redmond il browser marchiato Microsoft reintroduce la funzione di ricerca nella barra laterale. La funzione era stata vista in precedenza su Edge Legacy e molti utenti hanno sfruttato tale funzione per ricercare e confrontare il materiale. Per effettuare una ... Leggi su windowsinsiders (Di martedì 8 dicembre 2020)in base Chromium riceve ilalla, recuperando così una delle feature maggiormente apprezzate suLegacy.– Reintroduzione funzione La versione in base Chromium ha dimostrato un grande potenziale vista la facilità di aggiornare e integrare differenti componenti. Con l’ultimo “aggiornamento silenzioso” progettato dal colosso di Redmond il browser marchiato Microsoft reintroduce la funzione di. La funzione era stata vista in precedenza suLegacy e molti utenti hanno sfruttato tale funzione perre e confrontare il materiale. Per effettuare una ...

