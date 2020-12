Divorzio Brian Austin Green- Meghan Fox I due attori si sono chiesti gli alimenti a vicenda

Leggi su vanityfair

(Di martedì 8 dicembre 2020) A sette mesi dall’annuncio della separazione, l’ex coppia formata da Brian Austin Green e Megan Fox continua ad animare le pagine del gossip. Questa volta non ci sono nuovi amori, veri o presunti, all’orizzonte, bensì alcuni dettagli su divorzio. L’attore, noto al grande pubblico soprattutto per il ruolo di David Silver in Beverly Hills 90210, ha chiesto ufficialmente la custodia congiunta dei tre figli avuti dalla collega, Noah, 8 anni, Bodhi, 6, e Jouney, 4, insieme agli alimenti, non per i bambini ma per se stesso, come evidenzia un documento pubblicato dal magazine Us Weekley. E Megan ha fatto la stessa cosa.