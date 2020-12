Cutrone-Fiorentina, a gennaio sarà addio. Due club di A si contendono l'attaccante (Di martedì 8 dicembre 2020) Patrick Cutrone sta trovando pochissimo spazio alla Fiorentina e a gennaio potrebbe lasciare i toscani. Leggi su 90min (Di martedì 8 dicembre 2020) Patricksta trovando pochissimo spazio allae apotrebbe lasciare i toscani.

AC_1908 : @90ordnasselA @leleadani Bergomi gode nel veder giocare Candreva, Gagliardini, d'ambrosio.. Per questi qui, sempre… - Claudiobiankini : @SpecialeLuca La Fiorentina ha cambiato pelle dopo l' entrata di Bonaventura. L' unico errore che do a Cesare è di… - infoitsport : Fiorentina, Cutrone tra il riscatto che non c'è più e un futuro poco viola - infoitsport : Fiorentina, due squadre su Cutrone - Daniele20052013 : Fiorentina, Cutrone ancora fuori: a gennaio sarà addio, i possibili scenari -