Coronavirus, cinque casi in Valle: quattro a Borgo e uno a Vagli (Di martedì 8 dicembre 2020) Nell'Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 8 dicembre, sono 162 . APUANE: 39 casi Carrara 14, Massa 20, Montignoso 5; LUNIGIANA: 2 casi Comano 1, Fosdinovo 1; PIANA DI LUCCA: ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus cinque Coronavirus, il Covid uccide altre due persone: una aveva solo 43 anni IlGiunco.net I dati ISTAT da gennaio a settembre mostrano quante morti in più ci sono state

I dati ISTAT per il periodo gennaio-settembre svelano quante persone in più sono morte rispetto agli ultimi cinque anni.

Covid, 54 nuovi casi e altre cinque vittime a Prato

PRATO. Sono cinque le nuove vittime del Covid in provincia di Prato e 54 i nuovi casi di positività, un nuovo aumento dopo il calo consistente del giorno prima (24, ma con 6 decessi). Il totale dei mo ...

