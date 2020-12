Come partecipare alla beta EMUI 11 in Italia: download e smartphone Huawei supportati (Di martedì 8 dicembre 2020) Forse non proprio tutti i proprietari di smartphone Huawei sanno che il programma beta EMUI 11 è attivo in Italia con una fase di reclutamento di tester pubblici attiva proprio in questi giorni. Per il momento sono 6 i dispositivi interessati da questa fase sperimentale, ossia i Huawei P30 e P30 Pro, i Huawei Mate 20, Mate 20 Pro e Mate 20 X e ancora il Huawei Nova 5T. Quali sono dunque i passaggi per partecipare e ottenere l’aggiornamento software tanto atteso? A tal proposito, di seguito sarà riportata tutta la proceduta ufficiale. Il download della beta EMUI 11 nella sua versione 3.0.51.310 dovrà avvenire direttamente sul sito Huawei da questo collegamento ... Leggi su optimagazine (Di martedì 8 dicembre 2020) Forse non proprio tutti i proprietari disanno che il programma11 è attivo incon una fase di reclutamento di tester pubblici attiva proprio in questi giorni. Per il momento sono 6 i dispositivi interessati da questa fase sperimentale, ossia iP30 e P30 Pro, iMate 20, Mate 20 Pro e Mate 20 X e ancora ilNova 5T. Quali sono dunque i passaggi pere ottenere l’aggiornamento software tanto atteso? A tal proposito, di seguito sarà riportata tutta la proceduta ufficiale. Ildella11 nella sua versione 3.0.51.310 dovrà avvenire direttamente sul sitoda questo collegamento ...

corrodaniall : RT @lonelyghvsts: come state dopo aver scoperto che una delle ragioni per cui louis ha organizzato il concerto online è stata per far parte… - wordweb81 : Come partecipare alla beta #EMUI11 in Italia: download e smartphone #Huawei supportati - maurabarto : Giadina tesoro tieni a casa mamma..Non è più in grado di partecipare alle trasmissioni tv x fare quelle sceneggiate… - redphoinix : @PagoPA @Palazzo_Chigi @IOitaliait Mi spiegate come si possa DA OGGI partecipare al #cashback di #Natale se da ieri… - hampelotto2 : RT @facciamocome: In una democrazia matura come l'Andrapradesh, solo i più meritevoli possono partecipare al voto. -