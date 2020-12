Clamoroso a Parigi: il Basaksehir lascia il campo per una frase razzista del quarto uomo (Di martedì 8 dicembre 2020) Una scena mai vista in Champions League, il quarto uomo della gara tra Psg e Istanbul Basaksehir, Sebastian Coltescu, avrebbe rivolto una frase a sfondo razzista a qualcuno del Basaksehir e dopo una decina di minuti di polemiche in campo, la squadra turca ha lasciato il terreno di gioco. La vittima di tale frase è Pierre Webó, ex giocatore di Osasuna, Leganes e Maiorca, ora assistente della formazione ospite. L’abbandono del campo da parte del Basaksehir è stato accolto dagli applausi del Psg, che li ha seguiti negli spogliatoi. Per ora la gara è sospesa, ci saranno aggiornamenti tra 10 minuti. Foto: Twitter Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 8 dicembre 2020) Una scena mai vista in Champions League, ildella gara tra Psg e Istanbul, Sebastian Coltescu, avrebbe rivolto unaa sfondoa qualcuno dele dopo una decina di minuti di polemiche in, la squadra turca hato il terreno di gioco. La vittima di taleè Pierre Webó, ex giocatore di Osasuna, Leganes e Maiorca, ora assistente della formazione ospite. L’abbandono delda parte delè stato accolto dagli applausi del Psg, che li ha seguiti negli spogliatoi. Per ora la gara è sospesa, ci saranno aggiornamenti tra 10 minuti. Foto: Twitter Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

