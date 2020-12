Chi è Patrick Zaki, la sua storia e le sue idee (Di martedì 8 dicembre 2020) Patrick Zaki ha 29 anni e dal 7 febbraio è rinchiuso in un carcere in Egitto, perché colpevole di pensarla in modo diverso da chi governa il suo paese. Niente da fare per lo studente dell’Università di Bologna in carcere al Cairo da oltre 300 giorni. Intanto il presidente egiziano è all’Eliseo da Macron. La rabbia delle Ong per i diritti umani. Amnesty: necessaria un’azione internazionale. Il giovane, ricercatore per i diritti umani, è parte del programma Gemma all’università di Bologna. Per il programma Erasmus Mundus dell’Unione Europea prende parte al master in studi di genere e delle donne, Master coordinato dall’Università di Granada. Il giovane appartiene alla comunità cristiana copta. Probabilmente il suo caso rientra nei tanti casi simili di violenza contro i copti e contro gli attivisti ed i ricercatori che accadono troppo spesso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 8 dicembre 2020)ha 29 anni e dal 7 febbraio è rinchiuso in un carcere in Egitto, perché colpevole di pensarla in modo diverso da chi governa il suo paese. Niente da fare per lo studente dell’Università di Bologna in carcere al Cairo da oltre 300 giorni. Intanto il presidente egiziano è all’Eliseo da Macron. La rabbia delle Ong per i diritti umani. Amnesty: necessaria un’azione internazionale. Il giovane, ricercatore per i diritti umani, è parte del programma Gemma all’università di Bologna. Per il programma Erasmus Mundus dell’Unione Europea prende parte al master in studi di genere e delle donne, Master coordinato dall’Università di Granada. Il giovane appartiene alla comunità cristiana copta. Probabilmente il suo caso rientra nei tanti casi simili di violenza contro i copti e contro gli attivisti ed i ricercatori che accadono troppo spesso ...

