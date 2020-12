Appena sarà possibile Mattarella si vaccinerà contro il Covid. Il presidente ha scelto di renderlo noto per dare l’esempio ai cittadini (Di martedì 8 dicembre 2020) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “non Appena sarà possibile”, si sottoporrà alla vaccinazione contro il Covid “senza ovviamente scavalcare l’ordine delle precedenze delle categorie a rischio”. Un annuncio, dato dall’Ansa citando fonti del Quirinale, che ha un forte valore simbolico e la chiara intenzione da parte del Capo dello Stato di sensibilizzare i cittadini sulla necessità di vaccinarsi. Mattarella ha infatti fatto sapere che è pronto, “per una questione educativa” a “dare riscontro mediatico alla sua vaccinazione”. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 8 dicembre 2020) Ildella Repubblica, Sergio, “non”, si sottoporrà alla vaccinazioneil“senza ovviamente scavalcare l’ordine delle precedenze delle categorie a rischio”. Un annuncio, dato dall’Ansa citando fonti del Quirinale, che ha un forte valore simbolico e la chiara intenzione da parte del Capo dello Stato di sensibilizzare isulla necessità di vaccinarsi.ha infatti fatto sapere che è pronto, “per una questione educativa” a “rismediatico alla sua vaccinazione”. L'articolo LA NOTIZIA.

