Alessia Marcuzzi: tutto su di lei – età, figli, marito, laurea (Di martedì 8 dicembre 2020) Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici storiche del programma in onda anche stasera su Italia 1 "Le Iene". La bellissima conduttrice ed ex modella romana è pronta per un'altra serata di conduzione e tutti i suoi fans non vedono l'ora di scoprire quale sarà il suo outfit questa sera dopo quelli molto provocanti delle ultime puntate. Ma conosciamo meglio la conduttrice anche nella sua vita privata. Alessia Marcuzzi: i figli Alessia Marcuzzi è madre di due figli; il primo è Tommaso nato nel 2001 avuto dalla relazione con l'attuale allenatore della Lazio Simone Inzaghi, con il quale la storia d'amore è terminata nel 2004; la seconda figlia è Mia nata nel 2011 dalla relazione con il cantante Francesco Facchinetti con il quale la ...

