Victim Blaming: perché la vittima viene colpevolizzata?

Il Victim Blaming corrisponde al seguito che non ti aspetti. È quel meccanismo che, davanti a un episodio di violenza di genere, porta le persone ad attribuire una certa colpa dell'accaduto alla vittima. E a pensare: "Se l'è cercata". Arrivando così a scagionare, almeno in parte, il solo e unico responsabile del reato.

generacomplotti : RT @turbobuonista: Per finire, ho trovato gli ultimissimi minuti della stagione un compendio perfetto di victim blaming, sia da parte delle… - turbobuonista : Per finire, ho trovato gli ultimissimi minuti della stagione un compendio perfetto di victim blaming, sia da parte… - RussianMike31 : @ultimenotizie Dai continuate a scatenarvi nei commenti che se la vittima è un uomo non è victim blaming. :) - Gworldmywrld : @planisferiale Esattamente. La critica dovrebbe essere sul fatto che gli articoli che trattano l'argomento da una p… - gggraveyard_ : al che io le dico di non fare victim blaming e che la ragazza ha espresso in svariati modi che non voleva e lei mi… -

Spesso le donne vittime di violenza vengono (anche solo in parte) colpevolizzate. Persino da altre donne. Ecco perché e come contrastare questo fenomeno ...

Il titolo di Libero sulla ragazza del caso Genovese: «Lo stupro vien da sé»

Se pensavate che Libero avesse già dato il massimo per quanto riguarda il processo di descrizione del caso Genovese e della ragazza coinvolta nella storia su cui sta indagando la magistratura (Genoves ...

