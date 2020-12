Traffico Roma del 07-12-2020 ore 09:00 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Luceverde Roma scarsa la circolazione sulla rete viaria della capitale ciononostante sono numerose le segnalazioni di incidenti attenzione un incidente avvenuto in piazza dell’esquilino altezza via Cavour analoga situazione sul lungotevere Gianicolense prudenza per un incidente avvenuto all’altezza di Ponte Testaccio incidente anche sulla via Urbana all’altezza di piazza dell’esquilino è su via di Casal Selce in prossimità della via Aurelia prorogata la sospensione delle ZTL diurne e notturne di centro storico Trastevere Tridente San Lorenzo e Testaccio Fino al prossimo 15 gennaio accessori anche senza permesso a causa del danneggiamento della rete dei tram da parte di un veicolo privato la linea tram 2 sostituita da busso lungo l’intero percorso mentre linea tram 19 viaggiano sul bus nella tratta Porta Maggiore Valle Giulia Piazza Risorgimento sulla linea C della ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 dicembre 2020) Luceverdescarsa la circolazione sulla rete viaria della capitale ciononostante sono numerose le segnalazioni di incidenti attenzione un incidente avvenuto in piazza dell’esquilino altezza via Cavour analoga situazione sul lungotevere Gianicolense prudenza per un incidente avvenuto all’altezza di Ponte Testaccio incidente anche sulla via Urbana all’altezza di piazza dell’esquilino è su via di Casal Selce in prossimità della via Aurelia prorogata la sospensione delle ZTL diurne e notturne di centro storico Trastevere Tridente San Lorenzo e Testaccio Fino al prossimo 15 gennaio accessori anche senza permesso a causa del danneggiamento della rete dei tram da parte di un veicolo privato la linea tram 2 sostituita da busso lungo l’intero percorso mentre linea tram 19 viaggiano sul bus nella tratta Porta Maggiore Valle Giulia Piazza Risorgimento sulla linea C della ...

virginiaraggi : Le “botticelle”, le carrozze che vedete in giro nel centro di Roma, non potranno più circolare per strada, nel traf… - virginiaraggi : Spostate 42 bancarelle dell'Eur, tra via Cristoforo Colombo e piazzale metro. Creavano pericoli per il traffico e p… - virginiaraggi : Grazie a Carabinieri Roma per blitz anti-camorra in Lazio, Veneto e Campania. Arrestate 28 persone, coinvolto anche… - PLRomaCapitale : ??#Roma: Sottovia Ignazio Guidi- Sottovia Corso d'Italia – Viale del Muro Torto, dal 8 al 12 dicembre 2020, per… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2020 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 06-12-2020 ore 15:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Traffico in autostrada, 7 dicembre: incidente in A7, nevica al Nord

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 7 dicembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Smantellato dalla polizia un gruppo criminale dedito al traffico di migranti, 19 fermi

Roma, 7 dicembre 2020 - Un cartello di 'facilitatori' del traffico internazionale di migranti collegato con gruppi criminali in Turchia e Grecia è stato smantellato dalla polizia che ha eseguito il fe ...

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 7 dicembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.Roma, 7 dicembre 2020 - Un cartello di 'facilitatori' del traffico internazionale di migranti collegato con gruppi criminali in Turchia e Grecia è stato smantellato dalla polizia che ha eseguito il fe ...