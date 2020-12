Terza ondata Covid più forte, lento il calo contagi: cosa sta accadendo (Di lunedì 7 dicembre 2020) La Terza ondata di gennaio, a ridosso dalla riapertura delle scuole, rischia di partire quando la seconda non sarà ancora esaurita, su una base di positivi troppo estesa. Il numero dei nuovi... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ladi gennaio, a ridosso dalla riapertura delle scuole, rischia di partire quando la seconda non sarà ancora esaurita, su una base di positivi troppo estesa. Il numero dei nuovi...

FMCastaldo : Misure restrittive sono dolorose ma necessarie: non possiamo permetterci una terza ondata. Non possiamo allentare l… - fattoquotidiano : Coronavirus, la curva dei contagi e lo spettro della terza ondata. Dove i nuovi positivi non calano? L’aumento in P… - PaoloGentiloni : #COVID Italia ora tra I primi dieci paesi per mortalita’ in rapporto alla popolazione e superata solo da US in term… - SoniaLaVera : RT @vaniacavi: a quanto pare L'Italia è il paese CON PIU' MORTI DI COVID CON PIU' DIFFUSIONE DELLA MALATTIA CON L'ECONOMIA DISTRUTTA e ades… - mrguasco : RT @Solocarmen1: Stasera Su Sky sport un passaggio di Totthenam Arsenal. Sugli spalti dello stadio c’erano migliaia di persone. Com’e’ che… -