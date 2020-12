Snam e Linde, intesa per sviluppo progetti idrogeno (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – Snam, una delle principali società di infrastrutture energetiche al mondo, e Linde, azienda leader a livello globale nel settore ingegneristico e nei gas industriali, hanno firmato un memorandum d’intesa per sviluppare progetti legati all’idrogeno e alle relative infrastrutture in Europa. Linde e Snam – spiega una nota – lavoreranno insieme per promuovere tecnologie chiave nella filiera dell’idrogeno, valutando opportunità di investimento congiunte in progetti commerciali negli ambiti produzione, distribuzione, compressione e stoccaggio. “L’idrogeno avrà un ruolo significativo nel raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo – ha dichiarato Steve Angel, CEO di Linde –. Siamo ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) –, una delle principali società di infrastrutture energetiche al mondo, e, azienda leader a livello globale nel settore ingegneristico e nei gas industriali, hanno firmato un memorandum d’per svilupparelegati all’e alle relative infrastrutture in Europa.– spiega una nota – lavoreranno insieme per promuovere tecnologie chiave nella filiera dell’, valutando opportunità di investimento congiunte incommerciali negli ambiti produzione, distribuzione, compressione e stoccaggio. “L’avrà un ruolo significativo nel raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo – ha dichiarato Steve Angel, CEO di–. Siamo ...

