Savona, uccide la figlia della compagna e poi si suicida (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ha sparato alla figlia della compagna e poi s'è sparato togliendosi la vita. L'omicidio-suicidio è avvenuto a Casanova Lerrone nella frazione di Vellego (Savona), nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 18. Secondo le prime informazioni, un uomo, agricoltore e vedovo di 56 anni, Corrado Testa, ha sparato alla figlia della nuova compagna, Jessica Novaro, ventinovenne. La donna è riuscita a trascinarsi fuori dall'abitazione in cerca di aiuto, ma è stramazzata al suolo spirando.L'omicida, dopo averla rincorsa e averla vista accasciata, si è puntato la pistola (una calibro 9) alla tempia e ha fatto fuoco. Il colpo non è stato subito letale, ma le condizioni dell'uomo sono apparse subito molto gravi e non ce l'ha fatta. L'uomo, che aveva una relazione con la madre di ...

