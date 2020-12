Salvini lo sciacallo: 'Lamorgese positiva? Se non ha rispettato le regole si deve dimettere' (Di lunedì 7 dicembre 2020) Qualcuno doveva dirlo, bisognava solo vedere a chi sarebbe toccato: è stato il turno di Matteo Salvini e di Roberto Calderoli che, prevedibilmente, hanno sciacallato sulla positività della Ministra ... Leggi su globalist (Di lunedì 7 dicembre 2020) Qualcuno doveva dirlo, bisognava solo vedere a chi sarebbe toccato: è stato il turno di Matteoe di Roberto Calderoli che, prevedibilmente, hanno sciacallato sulla positività della Ministra ...

indignati : RT @soniabetz1: anziché augurare buona guarigione lui come sempre fa lo sciacallo , quindi Gallera che ha violato palesemente le regole dev… - sergimagugliani : RT @soniabetz1: anziché augurare buona guarigione lui come sempre fa lo sciacallo , quindi Gallera che ha violato palesemente le regole dev… - paoloferrarelli : RT @soniabetz1: anziché augurare buona guarigione lui come sempre fa lo sciacallo , quindi Gallera che ha violato palesemente le regole dev… - kocis68p : @GiorgioBanino @matteorenzi Fortunatamente non è cosi, nel senso che a sfruttare questo tema non ci pensa proprio.… - Raffael31870221 : Salvini : pagliaccio, vergognati, sciacallo, untore, gaglioffo, cheerleader, frullatore.... Tutti # che come digiti… -