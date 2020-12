Roma-Sassuolo | l’ex arbitro Rocchi | “Rosso a Fonseca condivisibile | Maresca si è sentito invaso”

(Di lunedì 7 dicembre 2020) “Gli arbitri in questa stagione stanno facendo bene e la giornata di ieri è stata positiva. Aci sono state tante decisioni.ha protestato con l’per quelle che riteneva fossero sbagliate ma forse meno di quel che pensava. Tecnico e giocatori sono sotto stress durante la partita e a volte vanno capiti dagli arbitri nelle loro reazioni, ma così deve essere anche nei confronti dei direttori di gara.ieri magari si sentiva invaso nel proprio spazio dal tecnico e ha reagito con un rosso che era“. Queste le parole delGianlucaai microfoni della trasmissione “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio Uno. L’interlocutore tra i direttori di gara e i club ha commentato i temi caldi ...

L'ex arbitro internazionale Gianluca Rocchi, Intervenuto sulle frequenze di Rai Radio 1, l'ex arbitro internazionale Gianluca Rocchi, ha commentato così l'arbitraggio di Roma - Sassuolo: " Nella ...In otto stagioni di Serie A, il Sassuolo ha fermato la Roma all’Olimpico in ben cinque occasioni, ma non è mai riuscito a vincere. C’è andato vicinissimo esattamente sei anni fa, il 6 dicembre 2014: s ...