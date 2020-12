Quando Sant’Ambrogio duettò con Sant’Agostino. La storia della prima della Scala in cinque minuti – Il video (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nel 374 d.C. Aurelio Ambrogio venne proclamato vescovo di Milano. «Era un romano di Treviri, nella Gallia Belgica. Ma non tutti sanno che il futuro Santo Patrono di Milano, per festeggiare il quale si tiene il 7 dicembre la prima del Teatro la Scala, era un musicista e un autore di inni liturgici, che amava usare il canto per entusiasmare la masse dei fedeli. Nella Pasqua del 386 d.C. battezzò Sant’Agostino e la leggenda narra che in quell’occasione improvvisò un duetto con lui, intonando il canto solenne Te deum laudamus». A raccontare la storia della prima della Scala in un video postato sulla pagina Facebook del celebre teatro milanese è il musicologo Franco Pulcini, che spiega come il rito ... Leggi su open.online (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nel 374 d.C. Aurelio Ambrogio venne proclamato vescovo di Milano. «Era un romano di Treviri, nella Gallia Belgica. Ma non tutti sanno che il futuro Santo Patrono di Milano, per festeggiare il quale si tiene il 7 dicembre ladel Teatro la, era un musicista e un autore di inni liturgici, che amava usare il canto per entusiasmare la masse dei fedeli. Nella Pasqua del 386 d.C. battezzòe la leggenda narra che in quell’occasione improvvisò un duetto con lui, intonando il canto solenne Te deum laudamus». A raccontare lain unpostato sulla pagina Facebook del celebre teatro milanese è il musicologo Franco Pulcini, che spiega come il rito ...

TataFossati : @ivocamic @Giorno_Milano Ma quando la finirete con questa fissa? Sant'Ambrogio vi avrebbe mandati a quel paese. - MuredduGiovanni : RT @LombardiLomby67: “Quando domandi perdono per te, allora è proprio quello il momento di ricordarti che devi concederlo agli altri.”?? SA… - cattolicoromano : RT @LombardiLomby67: “Quando domandi perdono per te, allora è proprio quello il momento di ricordarti che devi concederlo agli altri.”?? SA… - ziolions4219 : RT @LombardiLomby67: “Quando domandi perdono per te, allora è proprio quello il momento di ricordarti che devi concederlo agli altri.”?? SA… - topo1966 : RT @LombardiLomby67: “Quando domandi perdono per te, allora è proprio quello il momento di ricordarti che devi concederlo agli altri.”?? SA… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando Sant’Ambrogio In Consiglio i vandalismi alla Dante Alighieri L'Arena