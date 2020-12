Pirlo: «Buffon può giocare dall’inizio, speriamo in Ronaldo per domani» (Di lunedì 7 dicembre 2020) Pirlo ha parlato dopo la conferenza stampa di Ronaldo e Messi e di chi potrebbe giocare domani al Camp Nou, le sue parole Dopo la conferenza stampa della vigilia del match di Champions contro il Barcellona, Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Sky Sport, chiarendo alcuni dubbi di formazione. Le sue parole. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU JUVENEWS24 Ronaldo E MESSI – «Sono due extraterrestri perché si sono divisi il palcoscenico e i palloni d’oro per 10 anni. Abbiamo la fortuna che Ronaldo gioca per noi, abbiamo voglia di rivederlo in campo in questo palcoscenico e speriamo che ci faccia vincere domani». Buffon TITOLARE – «Può darsi, ha recuperato e potrebbe giocare dall’inizio, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020)ha parlato dopo la conferenza stampa die Messi e di chi potrebbeal Camp Nou, le sue parole Dopo la conferenza stampa della vigilia del match di Champions contro il Barcellona, Andreaha parlato ai microfoni di Sky Sport, chiarendo alcuni dubbi di formazione. Le sue parole. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU JUVENEWS24E MESSI – «Sono due extraterrestri perché si sono divisi il palcoscenico e i palloni d’oro per 10 anni. Abbiamo la fortuna chegioca per noi, abbiamo voglia di rivederlo in campo in questo palcoscenico eche ci faccia vincere».TITOLARE – «Può darsi, ha recuperato e potrebbe, ...

