Patrick Zaky resta in carcere per altri 45 giorni: «Decisione vergognosa» (Di lunedì 7 dicembre 2020) Per altri 45 giorni Patrick Zaky dovrà restare in carcere in Egitto. La custodia cautelare è stata confermata da una corte antiterrorismo del Cairo. A riportare la notizia l'ong Eipr, di cui fa parte il ricercatore egiziano che studia all'Università di Bologna. «La corte penale del terzo circuito antiterrorismo ha deciso di rinnovare la detenzione del nostro collega Patrick George Zaki, ricercatore dell'Iniziativa egiziana, per 45 giorni. Patrick è stato arrestato il 7 febbraio, al suo ritorno per trascorrere una vacanza dall'Italia, dove stava studiando per un master», il testo del tweet.

