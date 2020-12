Manuela Arcuri e Gabriel Garko, la verità sulla loro storia: “Ho avuto dubbi” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso c’è stato l’attesissimo confronto tra Manuela Arcuri e Gabriel Garko. Infatti, dopo il coming out in diretta al Grande Fratello Vip, l’attore ha ammesso che tutte le storie avute negli anni fossero false. L’attrice di Latina però, dal suo canto, ha sempre smentito la notizia, affermando di essere stata realmente innamorata di Gabriel nel lontano 2009. La coppia nella serata di ieri, ospite dalla D’Urso, ha allora deciso di fare chiarezza sull’intera situazione. Tra Gabriel Garko e Manuela Arcuri era tutto vero: la conferma dei due attori a Live – Non è la D’Urso Durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, tra le tante sorprese, c’è stato anche l’attesissimo confronto tra ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso c’è stato l’attesissimo confronto tra. Infatti, dopo il coming out in diretta al Grande Fratello Vip, l’attore ha ammesso che tutte le storie avute negli anni fossero false. L’attrice di Latina però, dal suo canto, ha sempre smentito la notizia, affermando di essere stata realmente innamorata dinel lontano 2009. La coppia nella serata di ieri, ospite dalla D’Urso, ha allora deciso di fare chiarezza sull’intera situazione. Traera tutto vero: la conferma dei due attori a Live – Non è la D’Urso Durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, tra le tante sorprese, c’è stato anche l’attesissimo confronto tra ...

zazoomblog : Gabriel Garko e Manuela Arcuri era tutto falso? Barbara D’Urso senza parole - #Gabriel #Garko #Manuela #Arcuri - Notiziedi_it : Chi è Manuela Arcuri? Età, altezza, figli, film e Instagram - infoitcultura : Giovanni Di Gianfrancesco marito Manuela Arcuri, sposati in segreto? - infoitcultura : Manuela Arcuri: 'Con Gabriel Garko per me era una storia vera' - infoitcultura : Gabriel Garko si confessa a Non è la d'Urso: «La storia con Manuela Arcuri era vera», lei reagisce così -